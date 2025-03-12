В Кашире прошел прием жителей

Очередной прием жителей Каширы в формате выездной администрации состоялся в ДК имени Ленина. Он прошел под руководством главы округа, секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Михаила Шувалова. В приеме приняли участие заместители главы округа, представители депутатского корпуса, учреждений, управляющих компаний, сообщает пресс-служба администрации округа.

С вопросом об опиловке деревьев обратился Павел Савельев. «Нуждается в опиловке аварийное дерево на улице Ямская Слобода. Оно представляет опасность как для линии электропередач, так и для пешеходов и автомобилей», — сообщил житель.

Специалисты обследуют дерево, и Павлу обязательно сообщат, какое решение примут профильные службы.

В многоквартирном доме на улице Кржижановского не работают лифты. Об этом рассказал Сергей Гудков из Каширы-2. «Лифты новые. Их установили в прошлом году, но мы постоянно сталкиваемся с тем, что они не работают. Если молодежь еще готова подниматься по лестницам, то возрастным людям или мамам с колясками делать это сложно», — объяснил Сергей.

Управляющая компания знает об этом и занимается устранением неполадок. Специалисты уже приступили к работе. В ближайшее время лифты должны заработать.

Жители на приеме также обратились к профильным специалистам с вопросами, касающимися здравоохранения и сохранения исторического наследия.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье важно уделять внимание проблемам и отвечать на вызовы.

«Наша задача разговаривать с жителями там, где есть проблемы», — сказал Воробьев.