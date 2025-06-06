В Кашире пройдет юбилейный экологический фестиваль «Мусорный шик»

14 июня в городском парке Каширы состоится X экологический фестиваль «Мусорный шик». С 2015 года фестиваль собирает всех, кто хочет изменить отношение к миру вокруг себя — с заботой, с вдохновением, с уважением к природе и человеку. Автором фестиваля является Александра Страчкова, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В рамках фестиваля вас ждут:

показ моды с уникальными нарядами, созданными из вторичных материалов;

творческие мастер-классы;

лекторий, где Александра Шмелева расскажет об исторической традиции многократного проживания вещей;

тренажер «ПравИло», который поможет в проработке телесных зажимов;

медитация под поющие чаши с Марией Ерлыковой;

ярмарка мастеров;

фримаркет, на котором можно найти уникальные вещи и обменяться ими бесплатно;

йога;

чайная церемония.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.