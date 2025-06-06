В Кашире пройдет юбилейный экологический фестиваль «Мусорный шик»
Фото - © Администрация г.о. Кашира
14 июня в городском парке Каширы состоится X экологический фестиваль «Мусорный шик». С 2015 года фестиваль собирает всех, кто хочет изменить отношение к миру вокруг себя — с заботой, с вдохновением, с уважением к природе и человеку. Автором фестиваля является Александра Страчкова, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
В рамках фестиваля вас ждут:
- показ моды с уникальными нарядами, созданными из вторичных материалов;
- творческие мастер-классы;
- лекторий, где Александра Шмелева расскажет об исторической традиции многократного проживания вещей;
- тренажер «ПравИло», который поможет в проработке телесных зажимов;
- медитация под поющие чаши с Марией Ерлыковой;
- ярмарка мастеров;
- фримаркет, на котором можно найти уникальные вещи и обменяться ими бесплатно;
- йога;
- чайная церемония.
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