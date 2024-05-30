В Калининграде реконструируют крупный ТРЦ

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Судя по данным из Государственной информсистемы «Единый государственный реестр заключений», торговый центр находится на улице Театральной, дом 30. Известно, в «Европе» также имеется гостиница.

Между тем в подмосковном Реутове пройдет реконструкция спорткомплекса «Старт». Работы проведут в рамках нацпроекта «Демография».

Согласно планам, при реконструкции в том числе обновят футбольное поле и беговые дорожки, оборудуют парковки, а также разместят спортзалы и кафе в трехэтажном здании комплекса.

