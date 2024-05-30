В Реутове проведут реконструкцию спорткомплекса «Старт»

сегодня в 18:45

На улице Новая в Реутове начинается реконструкция спорткомплекса. Объекту выдано разрешение на строительство. Об этом сообщила пресс-служба регионального минстроя.

Работы будут проведены в рамках нацпроекта «Демография». Планируется, что на площадку подрядчик выйдет уже в июне.

В рамках проекта будет проведена реконструкция трибун и подтрибунных помещений. Их общая площадь более 4 тыс. кв. метров. Планируется обновить футбольное поле, беговые дорожки, легкоатлетический сектор, построить плоскостные спортивные сооружения для занятий на свежем воздухе. Вместимость трибун — 1 тыс. человек.

В трехэтажном спорткомплексе разместятся спортивные залы, раздевалки, вестибюль с зоной ожидания и кафе, конференц-зал, тренажерный зал, медицинские помещения и массажные кабинеты, административные, бытовые и технические помещения, гостиничные номера.

На прилегающей территории оборудуют парковку, выполнят комплексное благоустройство с озеленением и создадут условия для безбарьерной среды.

После реконструкции спортивный объект будет использоваться для учебно-тренировочных занятий по футболу в «Академии вратарского мастерства Игоря Акинфеева и Вячеслава Чанова».

Завершить реконструкцию планируется к сентябрю 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.