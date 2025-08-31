В Израиле намерены поместить Тунберг в тюрьму для террористов

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир предложил поместить шведскую экоактивистку Грету Тунберг, планирующую прорвать израильскую блокаду сектора Газа, в тюрьму для террористов, сообщает RT со ссылкой на Israel Hayom.

«Нетаньяху будет представлена стратегия: задержать активистов и поместить их в тюрьмы Кициот и Дамон с условиями для содержания террористов», — говорится в сообщении.

Кроме того, предлагается конфисковать суда, на которых «Флотилия свободы» будет идти к сектору Газа, и передать их в пользование израильским правоохранителям.

В начале июня Тунберг вместе с друзьями направилась на судне «Мадлин» в сектор Газа для доставки гуманитарной помощи. Однако корабль был перехвачен в международных водах израильскими военными.

После этого экоактивистка обвинила власти Израиля в похищении. Затем девушку и ее соратников депортировали.