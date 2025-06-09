Грета Тунберг заявила, что власти Израиля ее похитили

Шведская экоактивистка Грета Тунберг, направлявшаяся на судне «Мадлин» в сектор Газа, обвинила власти Израиля в похищении, сообщает ТАСС .

Девушка записала видеообращение. Она заявила, что ее судно было перехвачено в международных водах израильскими военными. Тунберг призвала друзей и родных оказать давление на правительство Швеции, чтобы то освободило ее как можно скорее.

Корабль Тунберг двигался в сторону сектора Газа, везя гуманитарную помощь. Израильские власти заявили, что не допустят, чтобы экоактивисты попали в данный регион.

Израильские военные высадились на судно, на котором передвигались 12 пропалестинских активистов. Затем «Мадлин» стала направляться к берегам Израиля. Связь с пассажирами на какое-то время пропала.