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Власти Израиля приказали не пускать Грету Тунберг в сектор Газа

Шведскую экоактивисту Грету Тунберг не хотят пускать в сектор Газа. На этом настаивает глава Минобороны Израиля Исраэль Кац, сообщает ТАСС .

В сторону Газы движется судно «Мадлин», относящееся к коалиции «Флотилия свободы». На его борту находится Грета Тунберг. Корабль везет гумпомощь для сектора Газа. Его прибытие ожидается в течение недели.

Израильский министр Кац приказал военным принять любые меры, чтобы предотвратить подход «Мадлин» к берегам Газы. Он назвал Тунберг антисемиткой, а ее друзей — «пропагандистами ХАМАС».

По словам министра, Израиль будет пресекать любые попытки прорвать блокаду Газы. Кац обратился к Тунберг, рекомендовав ей повернуть назад. По его словам, экоактивисты «не доберутся до Газы».

Согласно информации в статье, всего на борту корабля находятся «12 пропалестинских активистов», включая саму Тунберг.

Ранее Израиль заявил о начале широкомасштабной наземной операции в секторе Газа. Ее проводили на севере и юге региона.