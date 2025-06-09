Судно с Тунберг на борту направляется к берегам Израиля

В израильском МИД заявили, что судно со шведской экоактивисткой Гретой Тунберг на борту направляется к берегам Израиля, сообщает RT .

«Яхта для селфи» «знаменитостей» благополучно направляется к берегам Израиля», — сообщается на странице ведомства в социальной сети Х.

В министерстве также отметили, что все пассажиры, как ожидается, вернутся в свои страны. В израильском МИД заявили, что находившиеся на борту своими действиями пытались устроить «медиа-провокацию».

Судно «Мадлин» со шведской экоактивисткой Гретой Тунберг на борту подверглось нападению.

Израильский министр Кац приказал военным принять любые меры, чтобы предотвратить подход «Мадлин» к берегам Газы. Он назвал Тунберг антисемиткой, а ее друзей — «пропагандистами ХАМАС».

По словам министра, Израиль будет пресекать любые попытки прорвать блокаду Газы. Кац обратился к Тунберг, рекомендовав ей повернуть назад. По его словам, экоактивисты «не доберутся до Газы».