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Судно «Мадлин» с Гретой Тунберг на борту подверглось нападению

Судно «Мадлин» со шведской экоактивисткой Гретой Тунберг на борту подверглось нападению, сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что квадрокоптеры окружили судно, направляющееся к Газе, и распылили неизвестное вещество.

Чуть позже телеканал Al Jazeera сообщил, что судно «Мадлин» с Гретой Тунберг и пропалестинскими активистами на борту перехвачено израильскими военными.

Ранее сообщалось, что в сторону Газы движется судно «Мадлин», относящееся к коалиции «Флотилия свободы». На его борту находится Грета Тунберг. Корабль везет гумпомощь для сектора Газа. Его прибытие ожидается в течение недели.