В Ивантеевке начали заливку фундамента школы на 350 мест

Строители приступили к заливке фундамента нового корпуса на 350 мест в Образовательном центре № 2 в Ивантеевке. Ход работ проверили глава округа Пушкинский Максим Красноцветов и депутаты Госдумы и Мособлдумы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Новый корпус возводят на территории Образовательного центра № 2. Строительная площадка ограждена, обустроен городок для рабочих, подрядчик ведет устройство фундамента.

Помимо пристройки, проект предусматривает облицовку основного здания школы фасадными панелями. Это улучшит внешний вид учреждения и обеспечит дополнительное утепление стен.

После ввода корпуса на 350 мест нагрузка на основное здание снизится, и большинство учеников смогут перейти на обучение в первую смену. Это повысит комфорт для детей и родителей и создаст более благоприятные условия работы для педагогов.

«Для Ивантеевки это действительно важный социальный проект, который около 10 лет ждал своей реализации. Посмотрев площадку и пообщавшись со строителями, можно сказать, что работы идут по запланированному графику. Далее объект будет на контроле, чтобы подрядчик не допускал нарушений и соблюдал сроки», — отметил Сергей Пахомов.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«Мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту „Образование“. Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.