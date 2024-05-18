В Италии нашли могилу наемника, воевавшего на Украине за «Правый сектор»*

Итальянский наемник Бенджамин Джорджо Галли принимал участие в боевых действиях на Украине на стороне ВСУ под флагом «Правого сектора»*. В соцсетях 27-летнего мужчины нашли фотографию с рюкзаком, на котором закреплен шеврон террористов и эмблема интернационального легиона ВСУ, сообщает РИА Новости .

Также на аватарке итальянца он запечатлен с гранатометом. Других фотографий в социальных сетях наемника нет. Под снимком с рюкзаком сообщение о месте и времени похорон мужчины.

При этом в аккаунте Габриеля Галли, который является отцом наемника, большое количество фотографий, где молодой человек позирует с гранатометом, ручным пулеметом и с автоматом.

По данным СМИ, итальянский наемник простым солдатом вступил в ряды интернационального легиона ВСУ в начале марта 2022 года и прибыл на Украину из Нидерландов, где проживал вместе с семьей.

18 сентября 2022 года итальянец попал под артиллерийский обстрел ВС РФ в Харьковской области и спустя пару дней скончался в больнице. Похороны наемника прошли лишь 30 ноября в городе Бедеро-Валкувиа. На церемонии присутствовали украинские дипломаты и местная диаспора.

Ранее в Польше нашли могилу наемника, который снимал убийство российского военного. 41-летний Януш Шеремета погиб 4 декабря 2022 года в районе Артемовска.

*запрещенная в РФ экстремистская организация.