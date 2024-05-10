В Польше нашли могилу наемника, который снимал убийство российского военного

Могила уничтоженного на Украине наемника из Польши Януша Шереметы, который снимал на видео убийство военного ВС РФ, расположена на кладбище в селе Шкляры Подкарпатского воеводства, сообщает РИА Новости .

Мужчина учился на актера в Великобритании, его ликвидировали в районе Артемовска. 41-летний Шеремета погиб 4 декабря 2022 года.

В 21 год поляк решил переехать в Британию, но через 10 лет влюбился в украинку и решил жить с ней. Он учился в школе актерского мастерства Academy of Creative Training и успел сняться в нескольких фильмах.

Несмотря на отсутствие боевой подготовки, в марте 2022 года мужчина завербовался в «интернациональный легион» Украины.

Некоторые страницы Шереметы в соцсетях были почищены. Так, остался чистым его аккаунт в TikTok. Но в Instagram* еще есть ролик, где за кадром звучит голос мужчины. Он снимал, предположительно, как добивали российского военного в подбитой БМП, ВСУ бросили ему гранату в люк. Это сделал наемник из Японии.

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