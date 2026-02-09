В Истре прошла конференция «Поколение будущего» ко Дню российской науки

Фото - © Пресс-служба Технолицея им. В. И. Долгих

В Техлицее имени В. И. Долгих муниципального округа Истра 7 февраля состоялась научно-практическая конференция «Поколение будущего», приуроченная ко Дню российской науки. В мероприятии приняли участие лицеисты с 1 по 11 класс, а также воспитанники детского сада Технолицея.

Участники представили 333 исследовательских проекта в 23 тематических секциях. Площадки конференции располагались в Техлицее имени В. И. Долгих, Гимназии имени Е. М. Примакова и Русской школе в Абу-Даби.

Проекты охватывали различные научные направления: от создания искусственного спутника для экологического мониторинга до прогнозирования финансовых рынков с помощью машинного обучения и нейросетей. В учебном заведении отметили, что конференция способствует развитию научного потенциала школьников и выявлению талантливых молодых исследователей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.