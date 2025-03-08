сегодня в 05:14

В Истре 8 марта пройдут мероприятиях в парках округа

В парках Истры 8 марта пройдут мероприятия к Международному женскому дню, сообщили в пресс-службе администрации округа.

Запланированы праздничный концерт «Весенняя классика», лаборатория красоты, ярмарка «Сделано с любовью», дефиле «Мода из комода», анимационная программа «Мамина улыбка», фотозона «Цветы для любимых».

8 марта Центральный городской парк, лесопарк «Шишкин лес» и парк «Фабричный» приглашают в гости горожан и гостей округа.

В преддверии 8 Марта в Подмосковье прошел концерт для женщин-военнослужащих и семей защитников Отечества. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил их с предстоящим праздником

Мероприятие посетили и семьи добровольцев, волонтеры, помогающие фронту, женщины-общественницы из всех округов Подмосковья.

Губернатор передал слова приветствия женам, матерям, дочерям, бабушкам бойцов СВО, а также женщинам-военнослужащим и волонтерам. Он поздравил их с предстоящим праздником.

«Хочу в вашем лице поздравить всех женщин с наступающим 8 Марта. Пусть мужья, сыновья, родные вернуться домой здоровыми и главное — с Победой!» — сказал Воробьев.