В Истре 8 марта пройдут мероприятиях в парках округа
Фото - © пресс-служба администрации м.о. Истра
В парках Истры 8 марта пройдут мероприятия к Международному женскому дню, сообщили в пресс-службе администрации округа.
Запланированы праздничный концерт «Весенняя классика», лаборатория красоты, ярмарка «Сделано с любовью», дефиле «Мода из комода», анимационная программа «Мамина улыбка», фотозона «Цветы для любимых».
8 марта Центральный городской парк, лесопарк «Шишкин лес» и парк «Фабричный» приглашают в гости горожан и гостей округа.
В преддверии 8 Марта в Подмосковье прошел концерт для женщин-военнослужащих и семей защитников Отечества. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил их с предстоящим праздником
Мероприятие посетили и семьи добровольцев, волонтеры, помогающие фронту, женщины-общественницы из всех округов Подмосковья.
Губернатор передал слова приветствия женам, матерям, дочерям, бабушкам бойцов СВО, а также женщинам-военнослужащим и волонтерам. Он поздравил их с предстоящим праздником.
«Хочу в вашем лице поздравить всех женщин с наступающим 8 Марта. Пусть мужья, сыновья, родные вернуться домой здоровыми и главное — с Победой!» — сказал Воробьев.