Андрей Воробьев на концерте поздравил женщин-военнослужащих с наступающим 8 Марта

В преддверии 8 Марта в Подмосковье прошел концерт для женщин-военнослужащих и семей защитников Отечества. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил их с предстоящим праздником, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

На концерт пришли семьи военнослужащих 45-й бригады спецназа ВДВ и Софринской бригады, Таманской и Кантемировской дивизий, Сил специальных операций (ССО), пилотажных групп «Стрижи» и «Витязи», подмосковной вертолетной эскадрильи, Военной академии Ракетных войск стратегического назначения, 45-й гвардейской отдельной инженерной бригады, а также подразделений ПВО, БПЛА, воинских частей. Мероприятие посетили и семьи добровольцев, волонтеры, помогающие фронту, женщины-общественницы из всех округов Подмосковья.

Губернатор передал слова приветствия женам, матерям, дочерям, бабушкам бойцов СВО, а также женщинам-военнослужащим и волонтерам. Он поздравил их с предстоящим праздником.

«Хочу в вашем лице поздравить всех женщин с наступающим 8 Марта. Пусть мужья, сыновья, родные вернуться домой здоровыми и главное — с Победой!» — сказал Воробьев.

Концерт был организован при поддержке губернатора министерством информации и молодежной политики Московской области совместно с министерством культуры и туризма. Перед женщинами выступили народный артист РФ Юрий Антонов и группа «Браво».

Женщин также поздравила ветеран боевых действий и исполнительница песен Ольга Панюшкина. С начала СВО она регулярно ездит на передовую, где дала уже порядка 70 концертов.

«Сегодня мне звонили бойцы из Донецка, они просили поздравить вас с весенним праздником 8 Марта», — сказала Панюшкина.

Поздравления женщины получили и от старшего лейтенанта Марата Сакирова, который поприветствовал зрительниц от лица всех мужчин-военнослужащих.

«Вы — душа и сердце нашего мира. Вы сильные и умные, мудрые и талантливые. Вы умеете улыбаться и радоваться жизни… Спасибо вам за то, что вы есть, за то, что вы с нами», — сказал Сакиров.

Сын Марины Потаповой участвует в СВО с 2022 года. Она вместе с администрацией округа отправляет лекарства, оборудование, термобелье, тепловизоры и другие вещи на передовую.

А у Анны Щербаковой в зоне проведения спецоперации — муж. Вместе с женами других бойцов она ждет его со скорейшей Победой. Женщины занимаются волонтерской деятельностью и отправляют бойцам гумпомощь и подарки.

Ирины Карушина из Сергиева Посада неоднократно сама отвозила груз бойцам на фронт. Там у нее защищали Родину и сын, и муж. Оба получили ранения, сейчас проходят лечение.

Тамара Худокормова из Орехово-Зуева плетет маскировочные сети. Ее сын ушел на СВО добровольцем, получил ранение, сейчас восстанавливается и собирается вернуться к сослуживцам.

В честь Международного женского дня в Подмосковье пройдет порядка 420 мероприятий. В них примут участие около 50 тыс. человек.

Так, в Лобне активисты пройдут торжественной колонной по городу и подарят женщинам тюльпаны. Волонтеры Королева организуют мастер-класс по изготовлению открыток. А в Наро-Фоминске в театральной студии экспериментального театра «МИР» состоится литературно-музыкальная композиция «Быть женщиной».