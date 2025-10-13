В Испании мужчина пролежал мертвым в своей квартире 15 лет

Скелет умершего 15 лет назад мужчины нашли в квартире многоэтажки в Валенсии

После сильных дождей в испанском городе Валенсия произошел потоп, в результате которого был обнаружен скелет скончавшегося 15 лет назад мужчины, сообщает Газета.ru .

Как пишет испанское издание El Caso, инцидент произошел в доме на улице Луиса Фенолле в районе Фонтсанта. Недавно жильцы столкнулись с проблемой: на крыше засорился водосток, вода затопила квартиру мужчины. Он уже долгое время не подавал признаков жизни, но никто не заявлял о его исчезновении. Соседи думали, что он переехал в дом престарелых.

Для устранения последствий потопа из-за сильного дождя спасатели проникли в жилище мужчины через окно. Внутри, среди голубиных гнезд и мусора, они обнаружили скелет. Предположительно, это останки хозяина квартиры, которому в настоящее время должно было бы исполниться 86 лет.

По мнению экспертов, мужчина ушел из жизни примерно 15 лет назад, возможно, из-за естественных причин или несчастного случая. По данным полиции, версия насильственной смерти не рассматривается. В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку.

