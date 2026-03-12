В Ираке приостановили работу нефтяных портов
Работу нефтяных портов Ирака приостановили после атаки на танкеры возле порта Басры на юге Ирака, сообщает РИА Новости.
«Торговые порты работают, а нефтяные прекратили работу», — сообщил глава Управления портами Ирака Фархан аль-Фартуси.
По его словам, спасены 31 человек, поиски пропавших продолжаются.
Ранее под обстрел у берегов Ирака попали два нефтяных танкера.
Заминированный катер атаковал третий нефтяной танкер у берегов Ирака.
