В Ираке приостановили работу нефтяных портов

Работу нефтяных портов Ирака приостановили после атаки на танкеры возле порта Басры на юге Ирака, сообщает РИА Новости .

«Торговые порты работают, а нефтяные прекратили работу», — сообщил глава Управления портами Ирака Фархан аль-Фартуси.

По его словам, спасены 31 человек, поиски пропавших продолжаются.

Ранее под обстрел у берегов Ирака попали два нефтяных танкера.

Заминированный катер атаковал третий нефтяной танкер у берегов Ирака.

