Заминированный катер атаковал третий нефтяной танкер у берегов Ирака

Заминированный катер атаковал третий нефтяной танкер у берегов Ирака, сообщает ТАСС со ссылкой на портал Shafaq News.

Отмечается, что танкеры, на которых произошли взрывы ранее, также столкнулись с минированными катерами.

По словам источника, среди членов экипажа двух судов есть погибшие и раненые.

Ранее под обстрел у берегов Ирака попали два нефтяных танкера.

На нефтяном танкере вблизи порта Басра на юге Ирака произошел сильный взрыв.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.