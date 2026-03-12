Заминированный катер атаковал третий нефтяной танкер у берегов Ирака
Заминированный катер атаковал третий нефтяной танкер у берегов Ирака, сообщает ТАСС со ссылкой на портал Shafaq News.
Отмечается, что танкеры, на которых произошли взрывы ранее, также столкнулись с минированными катерами.
По словам источника, среди членов экипажа двух судов есть погибшие и раненые.
Ранее под обстрел у берегов Ирака попали два нефтяных танкера.
На нефтяном танкере вблизи порта Басра на юге Ирака произошел сильный взрыв.
