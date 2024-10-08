В Индонезии в желудке акулы обнаружили тело пропавшей американки

В Индонезии рыбаки нашли в желудке акулы тело пропавшей американки, сообщает Life со ссылкой на Sun.

Как пишет издание, 68-летняя женщина пропала со связи 26 сентября во время дайвинг-тура на острове Пулау Реонг. Пропавшую пенсионерку искали на протяжении восьми дней, однако поиски не принесли результатов. Накануне рыбаки поймали акулу, в желудке которой нашли пропавшую женщину.

Сначала рыбаки подумали, что хищная рыба съела пластик или рыболовную сеть, но когда разделали ее, то увидели, что жертвой акулы стала пенсионерка. В желудке нашли останки, на которых был черный гидрокостюм пропавшей женщины.

Ранее двое граждан Франции попытались пробраться на территорию космодрома Байконур в Казахстане, один из мужчин умер от обезвоживания.