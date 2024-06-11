Двое французов попытались проникнуть на территорию космодрома Байконур

Двое граждан Франции попытались пробраться на территорию космодрома Байконур в Казахстане, один из мужчин умер от обезвоживания, сообщает РИА Новости .

Источник на космодроме рассказал, что 10 июня французы вышли на трассе из машины, а затем направились к высоким зданиям Байконура, которые находятся в степи. По дороге одному из мужчин стало плохо. Второй хотел помочь товарищу и побежал обратно к трассе.

Пока он вернулся к дороге и остановил проезжающий автомобиль, объяснил ситуацию и вызвал помощь, первый француз скончался от обезвоживания.

В Байконур часто пытаются попасть туристы-экстремалы. Например, в 2022 году экс-руководитель «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщал, что задержаны англичанин Бенджамин Рич и белоруска Алина Зелупа возле стартовой площадки № 112, где стоит второй летный экземпляр советского космолета «Буран».

По информации из открытых источников, средняя температура на Байконуре днем в первый месяц лета составляет плюс 33 градуса.