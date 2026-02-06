сегодня в 22:52

В Индонезии нашли самую длинную дикую змею в мире

На острове Сулавеси в Индонезии обнаружили самку сетчатого питона, которая была официально признана самой длинной дикой змеей в мире, сообщается на сайте Книги рекордов Гиннесса.

Огромная рептилия, получившая имя Ибу Барон (Баронесса), достигает длины 7,22 метра. Это сопоставимо с шириной стандартных футбольных ворот. Масса питона составила 96,5 кг, что сопоставимо с весом взрослой панды.

По мнению экспертов, если бы змея находилась в полностью расслабленном состоянии под анестезией, ее длина могла бы увеличиться еще на 10%. Однако по этическим причинам такие измерения не проводились.

Питона спас любитель рептилий по имени Буди Пурванто. Он выкупил змею у местных жителей. В Индонезии крупных питонов истребляют из-за угрозы для людей и скота. Также крупные особи становятся добычей браконьеров.

Абсолютный рекорд принадлежит особи сетчатого питона по кличке Медуза из Соединенных Штатов. Ее длина составляет 7,67 метра.

Ранее стало известно, что участница третьего сезона нигерийского «Голоса» Ифунанья Нвангене скончалась в своем доме после укуса ядовитой змеи. Рептилия укусила девушку ночью, когда она спала.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.