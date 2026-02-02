Не было нужного противоядия: певица Ифунанья Нвангене умерла из-за укуса змеи

Ифунанья Нвангене, участница третьего сезона нигерийского «Голоса», погибла в Абудже в своем доме после укуса ядовитой змеи. Об этой трагической потере сообщил Сэм Эзугву, музыкальный куратор хора Amemuso, где ранее пела Ифунанья, пишет «Царьград» .

«С болью в сердце мы сообщаем о смерти Ифунаньи Нвангене. Она была на пороге того, чтобы поделиться своим невероятным талантом со всем миром. Нам будет очень не хватать ее голоса и духа», — отметил он.

По словам Эзугву, ночью Ифунанья внезапно проснулась из-за острой боли и была срочно доставлена в Федеральный медицинский центр Джаби. К сожалению, в больнице не оказалось необходимого противоядия.

Наставник певицы с сопрано в эфире BBC Africa рассказал, что, находясь в больнице, Нвангене не могла говорить и испытывала затруднения с дыханием, но пыталась общаться жестами, в то время как врачи боролись за ее жизнь.

Руководство медицинского центра опровергает обвинения в халатности.

«Наш медицинский персонал оказал немедленную помощь, включая реанимационные мероприятия, внутривенное введение жидкостей, интраназальное введение кислорода и использование поливалентного противоядия от змеиных укусов», — заявили представители больницы.

Врачи добавили, что, несмотря на все усилия, у пациентки быстро развились критические осложнения, и спасти ее не удалось.

«Мы гордимся качеством нашего обслуживания и самоотдачей, которые команда демонстрирует ежедневно», — подчеркнули в клинике.

Кроме того, полиция обнаружила еще две змеи в доме покойной певицы.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.