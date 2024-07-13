В Индии устроили свадьбу на 600 млн долларов с Клинтон, дочкой Трампа и Бибером

Свадьба младшего сына главы Reliance Industries Мукеша Амбани, который является богатейшим человеком Индии, и дочери фармацевтического магната Радхикой Мерчант обойдется в сумму более 600 млн долларов, сообщает РБК .

Как пишет британская газета The Guardian, на свадьбе дочери Амбани в 2018 году выступала популярная американская певица Бейонсе. Это было первое ее выступление почти за 8 лет. Звезда получила 6 млн долларов, а само мероприятие стало самым дорогим в Индии.

В статье отметили, что свадьба 29-летнего Ананта Амбани началась накануне в Мумбаи и продлится 3 дня. На предсвадебной церемонии в марте присутствовали 1,2 тыс. гостей, включая экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон, создателя Meta Марка Цукерберга, экс-главу Microsoft Билла Гейтса, дочь кандидата в президенты США Иванку Трамп и др.

По данным Forbes, Мукеш Амбани занимает 11-е место самых богатейших людей в мире. Состояние оценивается индийского бизнесмена оценивается в 123,7 млрд долларов.

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