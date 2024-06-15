76-летняя блогерша и ее 87-летний подписчик поженились в Беларуси

В белорусском Жлобине состоялась необычная свадьба. Узами брака себя связали 87-летний жених и 76-летняя невеста, сообщает Общественная Служба Новостей .

Пожилая пара познакомилась через соцсеть TikTok, где белоруска Галина Федоровна из деревни Новая Корма ведет собственный блог о сельской жизни. На бабушку подписано свыше 5 тыс. человек.

87-летний литовец Борис активно комментировал видео блогерши, а также ставил ей лайки. Это привлекло внимание создательницы контента, и они начали общаться.

Через 1,5 года ухаживаний литовец приехал в Белоруссию и решил не расставаться с со своей любимой. Молодоженов со свадьбой поздравили шестеро детей, 15 внуков и 13 правнуков.

Мужчина планирует получить вид на жительство в Беларуси, а его хозяйственность и заботливость понравились родственникам жены.