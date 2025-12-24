В ИК-1 во Владимирской области ужесточили досмотр передачек из-за Блиновской

Во владимирской ИК-1 усилили контроль из-за скандально известной блогерши и «королевы марафонов» Елены Блиновской. Теперь родственники других заключенных проводят по 4 часа в очереди, чтобы передать им посылки, сообщает Mash .

Месяц назад в тюремном порядке начались сбои, когда блогершу отправили в колонию № 1 в поселке Головино Владимирской области. Если раньше доставка передачек через платных курьеров занимала всего час и проходила без проблем, то теперь время досмотра увеличилось до 4 часов.

Особенно строго проверяют мобильные телефоны, пейджеры, сим-карты и медикаменты. За последние две недели количество жалоб на колонию возросло на 40%. При этом правила содержания не изменились, единственное нововведение — перевод Блиновской в учреждение.

При этом во ФСИН ответили, что официальных претензий по работе ИК-1 не поступало, у сотрудников есть необходимые навыки для выполнения обязанностей и самостоятельного несения службы.

Родственники других осужденных планируют писать коллективное обращение в прокуратуру.

Ранее стало известно, что «королеву марафонов» Елену Блиновскую распределили в «блатной» отряд в женской исправительной колонии № 1 во Владимирской области.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.