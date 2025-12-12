«Королева марафонов» попала в «блатной» отряд в женской колонии под Владимиром

Блиновскую распределили в привилегированный отряд в женской ИК-1 под Владимиром

Скандально известную блогершу и «королеву марафонов» Елену Блиновскую распределили в «блатной» отряд в женской исправительной колонии № 1во Владимирской области, сообщает Baza .

Блиновскую направили в 10-й отряд, который среди заключенных считается привилегированным, поскольку арестантки там выполняют якобы самую легкую работу.

«Королеву марафонов» задержали весной 2023 года. Первоначально ей был назначен домашний арест, который впоследствии был заменен на содержание в СИЗО из-за нарушений условий. Арбитражный суд Москвы признал Блиновскую банкротом на основании ее собственного заявления в ноябре 2024 года и начал процесс реализации ее активов.

В марте текущего года Савеловский суд Москвы вынес приговор Блиновской: 5 лет лишения свободы в колонии общего режима, штраф в размере 1 млн рублей и запрет на ведение бизнеса в течение 4 лет. Ее признали виновной в отмывании денег и незаконных финансовых операциях.

Кроме того, суд постановил конфисковать имущество блогерши, арестованное в рамках дела, в пользу государства и удовлетворил иск прокуратуры на сумму 587 млн рублей. В октябре Мосгорсуд сократил срок заключения до 4,5 лет.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.