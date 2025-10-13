Мосгорсуд смягчил приговор «королеве марафонов» Блиновской

Московский городской суд снизил с 5 до 4,5 лет скандально известной блогерше и «королеве марафонов» Елене Блиновской, сообщает РИА Новости .

«Окончательно назначить наказание в виде 4 лет 6 месяцев», — огласила решение судья.

При этом суд отказал стороне защиты в предоставлении отсрочки наказания до исполнения дочери Блиновской 14 лет.

Блиновскую задержали в апреле 2023 года при попытке уехать в Белоруссию. Сначала она была под домашним арестом, а в начале 2024 года блогершу отправили в СИЗО.

Весной текущего года Блиновскую приговорили к 5 годам колонии общего режима за уклонение от налоговых обязательств, отмывание денег и незаконные финансовые операции. Кроме того, с блогера взыскали 587 млн рублей. Все имущество «королевы марафонов» конфисковано в доход государства.

