В игре-кликере Hamster Kombat произошел сбой

Пользователи сообщают о том, что не открывается само приложение Hamster Kombat в Telegram. У большинства игроков при входе в игру выдает ошибку, а загрузка не заканчивается даже при длительном ожидании.

Смысл игры заключается в прокачке уровня хомяка, для чего нужно зарабатывать виртуальные деньги. Реальные деньги можно будет заработать только после листинга криптовалюты HMSTR.

В ближайшее время может состояться официальный листинг — монета появится на бирже. В соцсетях распространяют информацию, что кто-то смог продать на премаркете 100 000 HMSTR за 5,8 тыс. долларов. В связи с этим появилось много мемов с увольнениями из-за «хомяка».

Аналитики считают, что вряд ли все участники игры Hamster Kombat смогут заработать на ней. Во многих случаях кто-то получит копейки, а большинство останется ни с чем.