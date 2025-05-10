В Химках возложили цветы у мемориала «Вечная слава защитникам Родины»

В Химках у мемориала «Вечная слава защитникам Родины» провели торжественное возложение цветов, приуроченное к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в пресс-службе округа.

Участниками памятного митинга стали жители микрорайона Левобережный, школьники, волонтёры, а также муниципальные депутаты Ирина Спирина и Наталья Каныгина.

«Сегодня мы вместе со всей страной отмечаем День Великой Победы — праздник, который навсегда останется в сердцах каждого из нас. 9 Мая — это не только день памяти и гордости, но и важнейший урок для будущих поколений. Мы обязаны сохранять правду о Великой Отечественной войне, передавать её детям и внукам, воспитывать уважение к подвигу тех, кто отстоял свободу нашей Родины», — отметила Ирина Спирина.

У мемориала собрались представители разных поколений, чтобы отдать дань уважения подвигу советских солдат, отстоявших свободу и независимость нашей страны. Минутой молчания участники почтили память погибших, а затем возложили цветы к монументу, символизирующему вечную благодарность потомков героям войны.

«Память о Великой Отечественной войне — это не просто дань прошлому, это основа национальной идентичности и нравственный ориентир для будущих поколений. В условиях проведения специальной военной операции эта связь времён приобретает особое значение», — поделилась Наталья Каныгина.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы.

«Хочу поздравить всех наших ветеранов, близких, которые их сопровождают, с 80-летием Победы. Добрая традиция перед парадом собираться у нас, чтобы иметь возможность вас обнять, поздравить с этим великим праздником, который отмечает вся наша страна», — сказал Воробьев.