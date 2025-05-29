В Химках стартовал сезон летних веранд. В этом году жители и гости города могут насладиться вкусными блюдами и напитками на свежем воздухе на 16 площадках, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«С наступлением теплой погоды в Химках заработали летние веранды. Подробную информацию о том, как открыть сезонную площадку, предприниматели могут найти на портале госуслуг», — рассказала заместитель начальника управления потребительского рынка, услуг и рекламы г. о. Химки Евгения Корикова.

Летом веранды становятся настоящей визитной карточкой заведений. Многие кафе и рестораны разрабатывают специальное летнее меню с прохладительными напитками и легкими блюдами из сезонных овощей и фруктов. Особое внимание уделяют и дизайну: веранды украшают цветочными композициями и другими растениями.

«В жаркую погоду всегда останавливаю свой выбор на веранде. Приятно провести завтрак и обед на свежем воздухе, так еще и с видом на город», — сказала жительница Химок Марина Новоселова.

Открытие веранды будут работать до осени. Также во всех химкинских парках откроются торговые островки, где можно приобрести мороженое, горячую кукурузу, ягоды и другие угощения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о введении в регионе ограничения на продажу алкоголя. Спиртное запретят продавать в магазинах во дворах многоэтажек.

«Во-первых, запретим продажу алкоголя во всех торговых точках во дворах многоквартирных домов. Если дверь магазина выходит во двор — никакого спиртного на прилавках быть не должно. Особенно много проблем доставляют алкомаркеты, расположенные на первых этажах. Это постоянный шум, мусор и прочие неудобства, от которых страдают жители. Жилые дома, дворы — не лучшее место для этого. Во-вторых, ограничиваем время розничной продажи алкогольной продукции в объектах общественного питания в жилых домах с 23:00 до 08:00», — сказал Воробьев.

Новые правила вступят в силу с 1 сентября.