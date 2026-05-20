В Химках с начала 2026 года родились более 500 детей

В Химкинском родильном доме с начала 2026 года появились на свет 515 детей — 257 мальчиков и 258 девочек. Учреждение работает после капитального ремонта, завершенного осенью 2025 года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Родильный дом в Химках открылся после капитального ремонта осенью 2025 года. Работы провели по Народной программе партии «Единая Россия». В обновленном здании оборудованы индивидуальные палаты, приемное отделение и отделение реанимации новорожденных. Для будущих родителей регулярно организуют экскурсии по учреждению.

«После ремонта учреждение стало комфортнее для будущих мам. Будущие родители могут заранее познакомиться с роддомом — для этого здесь регулярно проводят экскурсии. Гости посещают отделение реанимации новорожденных, осматривают индивидуальные палаты и приемное отделение», — отметил главный врач Химкинской клинической больницы и депутат Мособлдумы Владислав Мирзонов.

Заведующий роддомом Согомон Казарьян сообщил, что около 75% родов проходят в партнерском формате — с участием мужа или близкого родственника. Партнерские роды доступны бесплатно по полису ОМС. Также женщины могут выбрать вертикальные роды или роды под музыку, воспользоваться современными методиками релаксации.

В роддоме можно оформить документы на новорожденного. Родителям предлагают на выбор единовременную выплату 20 тыс. рублей или подарочный набор «Я родился в Подмосковье».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, мы поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.