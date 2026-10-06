В Химках родился тысячный с начала года ребенок

Тимофей Цыганов стал тысячным ребенком, родившимся в Химкинском роддоме с начала 2026 года. Малыш появился на свет 1 октября в семье Павла и Софьи Цыгановых с весом 3500 граммов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На выписке Тимофея семью поздравила глава округа Инна Федотова. Павел Цыганов поблагодарил врачей за заботу. Он занимается транспортной логистикой, а Софья работает акушером-гинекологом в гинекологическом отделении Химкинской больницы.

В мероприятии участвовали главный врач Химкинской клинической больницы Владислав Мирзонов и заведующий роддомом, акушер-гинеколог Семен Казарян.

«Мы продолжаем модернизировать роддом, закупать современное оборудование и делать пребывание будущих мам максимально комфортным. Рождение тысячного малыша — важный ориентир для всей команды», — отметила Инна Федотова.

С начала 2026 года в роддоме родились 570 мальчиков и 430 девочек — в среднем по пять родов в день. Сейчас в учреждении находятся 18 рожениц.

Роддом Химкинской клинической больницы работает с 1974 года. Осенью 2025 года он открылся после капитального ремонта. В учреждении 95 коек: 40 в гинекологическом и 55 в акушерском отделении. Также предусмотрены 20 мест для новорожденных, включая палату интенсивной терапии.

Роды принимают в семи индивидуальных залах, разрешено присутствие родственников. Для пациенток работают три приемных отделения и палаты семейного пребывания. Штат роддома составляет 105 сотрудников. Свидетельство о рождении можно оформить на месте — здесь ведут прием сотрудники ЗАГСа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается большая работа по модернизации медучреждений.

«Сегодня у нас в работе находится ряд поликлиник. Какие-то из них выходят из капитального ремонта уже в другом облике, с другим оборудованием, с потенциалом другим. Это, безусловно, привлекает, в том числе квалифицированные профессиональные кадры», — отметил Воробьев.