В Химках провели вечер к 8 Марта и рассказали об истории праздника

Творческий вечер в преддверии Международного женского дня прошел в Доме культуры «Фирсановка» в Химках. Жителям рассказали об истории 8 Марта и его международном значении, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участникам встречи напомнили, что Международный женский день имеет глубокие исторические корни. В начале XX века в разных странах проходили выступления, на которых поднимались вопросы труда, образования и гражданских прав женщин. Позже дата получила международное признание и вошла в календарь многих государств.

«8 Марта имеет глубокие исторические корни. В начале XX века в разных странах проходили выступления, на которых поднимались вопросы труда, образования и гражданских прав. Со временем эта дата получила международное признание и стала частью календаря многих государств. Важно сохранять знания об этих событиях и передавать их молодому поколению», — рассказал депутат Химок Руслан Шаипов.

Гостям также сообщили, что идею ежегодного дня солидарности женщин предложили на Международной конференции социалисток в 1910 году. В программу вечера вошли музыкальные выступления и литературные композиции творческих коллективов ДК.

«Когда люди узнают, при каких обстоятельствах появились важные даты, формируется более внимательное отношение к истории и культурному наследию», — подчеркнул депутат Мособлдумы Владислав Мирзонов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.