В Химках провели урок о конструкторе танков Жозефе Котине

Открытый урок мужества, посвященный дню рождения советского конструктора Жозефа Котина, прошел 10 марта в гимназии № 9 в Химках. Школьникам рассказали о создателе тяжелых танков КВ и ИС и его вкладе в Победу, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участниками встречи стали школьники, их родители, педагоги и почетные гости. Мероприятие открыла муниципальный депутат Инна Монастырская. Она подчеркнула значимость труда ученых и инженеров для обороноспособности страны.

«Наши ученые и конструкторы всегда были гордостью и надежной опорой государства. Их вклад в обороноспособность страны порой незаметен на передовой, но именно их решения спасают жизни солдат и обеспечивают успех боевых операций. Крайне важно знать эти имена, помнить об их достижениях и вдохновляться их примером служения Родине», — отметила Инна Монастырская.

Школьникам представили биографию Жозефа Котина — доктора технических наук, Героя Социалистического Труда, генерал-полковника инженерно-технической службы. Под его руководством были созданы тяжелые танки КВ и ИС, а также самоходные артиллерийские установки, сыгравшие важную роль в прорыве обороны противника. Конструктор выезжал на фронт, чтобы лично оценивать работу техники и вносить необходимые изменения.

«Сегодня, когда наши воины в ходе специальной военной операции вновь сражаются на передовой за наши ценности, суверенитет и будущее России, особенно важно сохранять историческую память. Мы обязаны передать будущим поколениям знание о том, какой ценой ковался наш оборонный щит», — подчеркнул лидер Движения общественной поддержки Павел Миронов.

Муниципальный депутат Валентин Герасимов добавил, что такие встречи помогают объединять поколения вокруг общих ценностей — любви к стране, родному городу и уважения к истории.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важную роль оборонной и космической промышленности в жизни Подмосковья.

«Традиционно оборонная и космическая промышленность — это наша основа и герои во все времена», — сказал губернатор.