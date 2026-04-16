В Химках провели урок к началу Берлинской операции

Патриотический урок истории прошел 16 апреля в гимназии № 23 в Химках в честь начала Берлинской стратегической наступательной операции. Во встрече участвовали школьники, педагоги и депутат Руслан Шаипов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участникам представили хронику сражения, ставшего финальным этапом на пути к Победе в 1945 году. Организаторы напомнили о значении Берлинской операции и ее роли в завершении Великой Отечественной войны. Особое внимание уделили теме преемственности поколений и сохранению исторической памяти среди молодежи.

«Память о Великой Отечественной войне — это живая нить, связывающая каждую семью в нашей стране. Начинать такой разговор с юного возраста — значит воспитывать в детях уважение к наследию Родины», — подчеркнул Руслан Шаипов.

Центральным событием встречи стало выступление педагога и члена Союза журналистов России Галины Новиковой. Она подробно рассказала о штурме Берлина и водружении Знамени Победы над Рейхстагом, отметив мужество и стойкость советских солдат.

Воспитанники дошкольного отделения гимназии прочли стихи и представили хореографическую композицию, посвященную событиям военных лет. Лидер Движения общественной поддержки Олеся Климачева подчеркнула значимость системной воспитательной работы с детьми и подростками.

«В юном возрасте закладывается фундамент личности и ценностные ориентиры. Когда мы беседуем с детьми о таких сражениях и стойкости советского народа, мы взращиваем в них гордость за страну и ответственность за ее будущее», — сказала Олеся Климачева.

Председатель совета депутатов Сергей Малиновский напомнил, что подобные инициативы направлены на формирование у молодежи глубокого уважения к истории России, ее боевым традициям и трудовым достижениям.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах—в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.