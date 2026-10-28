В Химках провели мастер-класс по сольфеджио для 40 учеников школы искусств

В Центральной детской школе искусств Химок состоялся мастер‑класс по сольфеджио — часть Всероссийской образовательной программы «Юрий Башмет — молодым дарованиям России». Мастер‑класс провела педагог Елена Двоскина. В нем приняли участие 40 учеников ЦДШИ и их педагоги, сообщила пресс-служба администрации городского округа Химки.

На уроке занимались и первоклассники, которые только знакомятся с интервалами, и будущие выпускники. Со средними классами работали над точностью интонации и доминантсептаккордами. Девятиклассникам дали практические рекомендации, которые пригодятся при поступлении в ведущие музыкальные вузы страны.

«Такие мастер‑классы дают ученикам реальную пользу: они видят, как теория работает на практике, и получают мотивацию двигаться дальше. Ребята строили аккорды и разбирали интонацию. Для нашей школы участие в программе Юрия Башмета особенно ценно: это и признание нашей работы, и возможность учиться у лучших», — отметила директор ЦДШИ, муниципальный депутат Инна Монастырская.

Польза от встречи была не только для учеников: педагоги тоже смогли обсудить методики преподавания и разобрать приемы, помогающие развивать слух. Особенно ценной оказалась возможность задать вопросы напрямую и сразу получить обратную связь от опытного педагога.

В 2021 году ЦДШИ заняла первое место в общероссийском конкурсе Министерства культуры РФ «Лучшая детская школа искусств». Сегодня в школе обучаются сотни детей: они осваивают музыку, живопись, хореографию и театральное искусство. Участие в программе Башмета — часть системной работы по поддержке одаренных ребят: школа помогает им готовиться к поступлению, организует прослушивания и подбирает репертуар.

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