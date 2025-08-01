В Химках провели мастер-класс по изготовлению свечей для детей из семей бойцов СВО

В общественной приемной партии «Единая Россия» в Химках состоялся тематический мастер-класс по изготовлению свечей для детей из семей военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Для юных участников подготовили яркие листы вощины, сушеные цветы для декора и красивые ленточки, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Поддержка семей участников СВО — это наш приоритет. Мы понимаем, как важно, чтобы дети чувствовали заботу и внимание, особенно в трудные времена. Организация подобных мероприятий позволяет им получить положительные эмоции, развить свои творческие способности и просто хорошо провести время», — сказала депутат Химок Татьяна Кавторева.

Процесс создания свечей оказался увлекательным и познавательным. Ребята с удовольствием нарезали вощину на полоски, скручивали их в форму, добавляли декор и создавали свои уникальные шедевры. Готовые свечи можно использовать для создания уютной атмосферы или в качестве подарка близким.

Подобные мастер-классы в Химках проводят регулярно. Лидер Движения общественной поддержки Екатерина Калюжная отметила, что цель этих встреч — дать детям возможность для полноценного развития, общения и получения положительных эмоций.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что родственники и дети участников специальной военной операции в Подмосковье получают различные меры поддержки, в том числе и в индивидуальном порядке.

«Дети, родители, жены (участников СВО — ред.) сталкиваются с разными сложностями. Мы стараемся помогать и в рамках фонда „Защитники Отечества“, и на каждой территории у нас есть семьи, которые мы сопровождаем», — сказал губернатор.