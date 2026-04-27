В Химках провели лекцию к дню рождения конструктора Берлинского

Патриотическая лекция к дню рождения конструктора стрелкового оружия Владимира Берлинского прошла 27 апреля в доме культуры «Лунево» в Химках. Участникам рассказали о его вкладе в развитие отечественного оружейного дела, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мероприятие объединило жителей, интересующихся историей России и развитием оборонной промышленности. Слушателям представили биографию Владимира Ивановича Берлинского и рассказали о его роли в модернизации стрелкового оружия и укреплении безопасности страны.

«Владимир Иванович Берлинский — это не просто имя в истории, это символ мужества и патриотизма, который должен вдохновлять молодое поколение. Мы должны помнить о таких людях и передавать их наследие дальше», — отметил лидер Движения общественной поддержки Георгий Шишкин.

В рамках встречи также прошел семейный командный турнир по быстрым шахматам. Участники продемонстрировали стратегическое мышление и пообщались в неформальной обстановке. Организаторы подчеркнули, что такие события способствуют укреплению межпоколенческих связей.

«Патриотизм начинается с осознания своих корней и уважения к тем, кто служил нашей стране. Лекция о Владимире Берлинском — это важный шаг к воспитанию настоящих патриотов среди молодежи», — подчеркнула лидер Движения общественной поддержки Екатерина Калюжная.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важную роль оборонной и космической промышленности в жизни Подмосковья.

«Традиционно оборонная и космическая промышленность — это наша основа и герои во все времена», — сказал губернатор.