В Химках провели эко-квест «Тайны зимнего леса»

Юные следопыты, их родители и почетные гости объединились, чтобы разгадать загадки природы и помочь тем, для кого зима — самое суровое испытание. Эко-квест «По следам зимних обитателей парка» стал настоящим уроком доброты под открытым небом.

Вместе с жителями маршрут прошли и депутаты Инна Монастырская и Валентин Герасимов.

«Подобные форматы — это важный элемент воспитания. Экологическая культура начинается с малого: с понимания того, кто живет рядом с нами, и как мы можем им помочь, не навредив. Для детей это возможность почувствовать себя исследователями, а для взрослых — шанс отвлечься от городской суеты. Когда семья объединяется ради заботы о природе, это формирует совершенно иное, ответственное отношение к окружающему миру», — отметила Инна Монастырская.

Организаторы подготовили для участников не просто прогулку, а настоящий квест-лекцию. В игровой форме ребятам рассказали о тайной жизни парка: какие птицы и звери остаются зимовать в городе, как читать их следы на снегу и где искать их укрытия. Особое внимание уделили уроку «ответственной заботы». Эксперты подробно объяснили, чем можно, а чем категорически нельзя кормить пернатых и пушистых соседей. Теорию тут же закрепили на практике. Вооружившись новыми знаниями, участники «экспедиции» прошли по маршруту, наполняя парковые кормушки правильными и полезными угощениями для синиц, снегирей и белок.

«Было здорово видеть, с каким неподдельным интересом ребята исследовали парк, вглядываясь в ветки деревьев. Они не просто гуляли, они учились быть настоящими друзьями природы, осознавая свою ответственность за братьев наших меньших. Такие мероприятия заряжают невероятным позитивом и учат нас бережному отношению к окружающему миру. В Химках экологическое просвещение уже давно стало доброй традицией, и подобные встречи проводятся регулярно», — поделился Валентин Герасимов.

Лидер Движения общественной поддержки Николай Томашов напомнил, что в Химках регулярно проходят просветительские мероприятия, направленные на улучшение экологии. Так, недавно в Баскетбольном центре «Химки» прошла экологическая акция, объединившая спорт и заботу об окружающей среде. Спортсмены и активные жители сдавали пластиковую тару через специальное устройство — фандомат, установленный в холле комплекса.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье продолжают открывать новые парки.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. Это могут быть кафе, это могут быть творческие различные мероприятия, спортивные состязания. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал губернатор в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья.