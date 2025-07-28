В Химках провели более 30 теплоходных экскурсий для активных долголетов

В мае в Химках открыли сезон речных прогулок для участников клуба «Активное долголетие». За это время для пенсионеров провели более 30 экскурсий на теплоходе, сообщает пресс-служба администрации округа.

Маршруты для любителей путешествий по воде разработаны в рамках тематического проекта «Доброфлот». Экскурсии проходят два раза в неделю: по понедельникам и средам. Теплоход отправляется от причала «Химки» на улице Ватутина.

Участники клуба могут записаться на теплоходную экскурсию через приложение «Соцуслуги» или по телефону: 8 (495) 572-65-14. На сайте «Активного долголетия» и в Telegram-канале клуба можно найти расписание различных активностей, мероприятий и экскурсионных поездок.

В Химках также работает речной маршрут, соединяющий округ с Северным речным вокзалом. Комфортабельный теплоход курсирует от причала «Химки», расположенного на набережной по адресу: улица Ватутина, вблизи дома № 4 до Северного речного вокзала ежедневно с 9:40 до 21:10.

В Подмосковье 315 тыс. человек принимают участие в проекте губернатора Московской области Андрея Воробьева «Активное долголетие». Появляется все больше мест, где можно активно проводить свободное время.

«Приятно, что это движение у нас развивается во многом благодаря командам глав на местах. Именно там, когда приходят тренер, инструктор, человек, который может объединять старшее поколение, жизнь там кипит, и я лично слышал, и бывал. В центрах получают много положительных отзывов», — сказал Воробьев.

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