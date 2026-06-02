В Химках отметили День защиты детей в «Сказочном бору»

Праздничную программу ко Дню защиты детей провели в парке аттракционов «Сказочный бор» в Химках. Для семей с детьми организовали интерактивы, шоу и мастер-классы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Парк украсили воздушными шарами, на площадке звучали популярные детские песни. Малыши и взрослые танцевали и подпевали артистам. Для юных гостей также подготовили мастер-класс по программированию, где им показали, что наука может быть увлекательной и доступной.

В рамках интерактивной программы «Страна подарков» дети участвовали в конкурсах и получали сюрпризы. Партнеры мероприятия представили шоу летающих фигур, которое собрало множество зрителей и стало одним из самых ярких моментов праздника.

Парк аттракционов «Сказочный бор» расположен на территории парка имени Л. Н. Толстого. На площади пять гектаров работают 28 аттракционов, рассчитанных на разные возрастные группы. Для посетителей доступны карусели, экстремальные аттракционы, батуты и тир.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье реализовали ряд мероприятий, которые упрощают работу малого бизнеса в парках.

«Приятно, когда инвесторы вкладывают деньги в аттракционы или какие-то воспитательные, образовательные программы. Все это мы можем видеть в наших парках, и все это требует дальнейшего внимания», — добавил глава региона.