В Химках отметили День космонавтики

В Химках отметили 65-летите полета Юрия Гагарина — историческую дату, которая открыла новую эру освоения космоса. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Одной из центральных площадок празднования стало НПО Энергомаш. Среди приглашенных гостей — глава Химок Инна Федотова, заместитель председателя Совета депутатов Химок Руслан Шаипов, лидер Движения общественной поддержки Георгий Шишкин, а также сотрудники, ветераны отрасли и другие почетные гости.

«Особая гордость — это преемственность поколений. Здесь опыт передается от наставников к молодым специалистам, формируя сильную, сплоченную команду, объединенную общей целью — покорением космоса», — отметила Инна Федотова.

НПО Энергомаш по праву считается флагманом российской космонавтики: только за прошлый год двигатели предприятия обеспечили 16 успешных запусков с космодромов Байконур, Плесецк и Восточный.

«Такие предприятия, как НПО Энергомаш, — это не только промышленная мощь страны, но и люди, которые своим трудом ежедневно двигают вперед отечественную науку и технологии», — подчеркнул Руслан Шаипов.

Традиции, заложенные на предприятии, продолжают развиваться, а Химки остаются одним из центров притяжения для специалистов, которые связывают свое будущее с космической отраслью.

