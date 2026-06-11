В Химках отметили 50-летие фильма «Венок сонетов»

Фильм «Венок сонетов», снятый по мотивам повести Виктора Муратова «Мы убегали на фронт», вышел на экраны в 1976 году. Картина рассказывает о подростках, которые в годы Великой Отечественной войны уходили на фронт, чтобы защищать Родину наравне со взрослыми. В основе сюжета — реальные истории детей, чье детство пришлось на военные годы.

«Фильму уже 50 лет, но он не устарел. Потому что он о настоящем мужестве, о детях, которые стали солдатами. Сегодняшнее мероприятие проходит в рамках программы „Успех V единстве поколений“. „Венок сонетов“ — это память о поколении, чье детство заполнила война», — отметила Алина Шалимова.

Участникам встречи рассказали об истории создания фильма и о судьбе автора повести Виктора Муратова, прошедшего войну. Также зрители узнали, как режиссеру удалось передать атмосферу той эпохи и показать судьбы детей, работавших на заводах, помогавших в госпиталях и вступавших в партизанские отряды.

Депутат Химок Юлия Ишкова подчеркнула, что подобные мероприятия помогают через кинематограф прикоснуться к истории и увидеть войну глазами людей того времени.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил одну из старейших школ Химок — СОШ №8, которая носит имя своего первого директора Василия Ивановича Матвеева — ветерана Великой Отечественной войны. Учебное заведение открылось после капремонта и масштабной модернизации.

«В Подмосковье мы ежегодно строим много школ — сейчас более 30. Это и за бюджет, и на внебюджетные средства. А по президентской программе капитально ремонтируем 50—60 школ. И вот одна из них — СОШ №8. Хочу поблагодарить директора, учителей, всех, кто вовлечен в жизнь школы и те преобразования, которые мы видим. Благодаря вашему участию и неравнодушию сегодня — это, с одной стороны, комфортное современное пространство, а с другой — место, где берегут традиции», — отметил Воробьев.