В Химках открылся центр цифрового образования детей «IT-куб»

На открытии центра «IT-куб» присутствовали депутат Госдумы Ирина Роднина и представители технологических партнеров центра — Лаборатории Касперского и НПО «Робоинтеллект».

На третьем этаже школы «Лидер» оборудована современная образовательная зона, включающая шесть специализированных лабораторий, лекционные и проектные аудитории, а также шахматную зону. В этих пространствах дети смогут обучаться программированию на Python, разработке мобильных приложений, созданию VR/AR-приложений, системному администрированию, программированию роботов и другим востребованным направлениям.

Обучение в центре бесплатное, записаться на занятия можно, обратившись в школу «Лидер» или через Госуслуги. Новый центр будет доступен не только учащимся школы «Лидер», но и школьникам из других учебных заведений, включая детей с ОВЗ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что работа с одаренными детьми является особой и очень ответственной миссией.