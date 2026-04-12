В Химках ко Дню космонавтики прошли десятки праздничных мероприятий

В течение Недели космоса в Химках проходили тематические встречи, лекции и выставки, посвященные Дню космонавтики. Одно из таких событий прошло 12 апреля в «Интеграле», где участникам рассказали об истории освоения космоса и вкладе отечественных ученых и инженеров.

«Для Химок День космонавтики — это часть нашей идентичности. В округе работают ведущие предприятия отрасли, и важно не только сохранять это наследие, но и передавать его молодежи, вдохновляя ее на выбор научных и инженерных профессий», — отметила депутат Юлия Ишкова.

Мероприятие прошло в рамках широкомасштабной патриотической программы, главный лозунг которой — «Успех V единстве поколений».

«Такие встречи помогают сохранить память о достижениях и формируют у молодежи интерес к науке, понимание ценности труда и стремление участвовать в развитии страны», — подчеркнул заместитель председателя Совета депутатов Александр Васильев.

Лидер Движения общественной поддержки Алина Шалимова подчеркнула, что праздничные события объединили жителей разных возрастов и напомнили о значимости достижений России в освоении космоса.

