В Химках 2 марта проведут областной конкурс эстрадного пения

В Центральной детской школе искусств в Химках проведут областной конкурс эстрадного пения «Вместе с нами». На сцене выступят более 80 юных артистов, сообщает пресс-служба администрации округа.

По итогам отборочного прослушивания участие в конкурсе примут 86 певцов. О своих талантах заявят как сольные исполнители в 3 возрастных группах, так и ансамбли. Юные артисты исполнят музыкальные композиции в эстрадной технике пения.

«За всю историю проведения в творческом состязании приняли участие учащиеся более 40 детских музыкальных школ и детских школ искусств из разных городов Подмосковья. Я приглашаю всех любителей музыки на наше мероприятие, чтобы насладится пением и подержать юных артистов», — рассказала директор ЦДШИ, муниципальный депутат Инна Монастырская.

Конкурс проведут 2 марта в 15:00 по адресу: улица Чапаева, 6.

В 2026 году Центральная детская школа искусств станет участником программы «Культурная среда Подмосковья», благодаря которой школа получит новое оборудование и музыкальные инструменты. В числе запланированных покупок — баяны, аккордеоны, рояли и пианино, изготовленные лучшими отечественными производителями.

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