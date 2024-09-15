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В Харькове прошел ЛГБТ-марш* в поддержку ВСУ

В воскресенье в Харькове состоялся ЛГБТ-автопробег* в поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает украинский Telegram-канал «Труха Украина».

На опубликованных кадрах видно, как по городским улицам движется автоколонна с флагами Украины, ЛГБТ*-сообщества и полотнищем ЛГБТ*-военнослужащих ВСУ.

Данным мероприятием организаторы хотели напомнить украинцам, что в рядах национальной армии в боевых действиях принимают участие военнослужащие с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

Ранее Роскомнадзор заблокировал доступ к сайтам с фильмом «Горбатая гора», который содержит ЛГБТ*-пропаганду.

* Организация признана экстремистской в РФ и запрещена.