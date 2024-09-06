В России заблокировали доступ к сайтам с фильмом «Горбатая гора»

Роскомнадзор заблокировал доступ к сайтам с фильмом «Горбатая гора», который содержит ЛГБТ*-пропаганду, сообщает РБК .

В пресс-службе ведомства отметили, что доступ заблокировали из-за «распространения информации, пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения».

«Горбатая гора» — фильм режиссера Энга Ли. Сюжет ленты рассказывает о любовной связи двух ковбоев. Главные роли в фильме сыграли Хит Леджер и Джейк Джилленхол.

Закон о запрете пропаганды ЛГБТ*, педофилии и смены пола в рекламе, книгах, кино и СМИ вступил в силу в 2022 году. Его нарушение предусматривает штрафы до 400 тыс. рублей для физлиц, а также до 5 млн рублей для юрлиц.

* Организация признана экстремистской в РФ и запрещена.