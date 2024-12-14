В Грозном появилась аптека с раздельным обслуживанием для мужчин и женщин

В Чечне состоялось открытие первой сети аптек с раздельным обслуживанием мужчин и женщин, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Рамзан Кадыров.

Ожидается, что в скором времени в Грозном начнут работать еще 15 аптек сети. Кроме того, могут запустить систему быстрой доставки по городу. По словам Кадырова, предусмотрено раздельное обслуживание для мужчин и женщин.

Он отметил, что ранее по его поручению по всей республике провели работа по выявлению аптечных точек, которые вели несертифицированную деятельность. Это создавало угрозу распространению поддельных лекарственных препаратов, подчеркнул Кадыров.

Ранее в СМИ распространилась информация, что некоторые районы России страдают от нехватки в аптеках и больницах натрия хлорида (физиологического раствора — ред.). Минпромторг заявил, что отечественные производители готовы нарастить объемы производства физраствора.