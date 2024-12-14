Минпромторг заявил о готовности производителей нарастить выпуск физраствора

В СМИ распространилась информация, что некоторые районы России страдают от нехватки в аптеках и больницах натрия хлорида (физиологического раствора — ред.). Минпромторг заявил, что отечественные производители готовы нарастить объемы производства физраствора, пишет «Интерфакс» .

Несмотря на недавние сообщения в медиа о нехватке физраствора в ряде российских регионов, ситуация с производством выглядит стабильной. Подавляющее большинство препаратов — 67 из более чем 70 зарегистрированных жидких форм натрия хлорида — выпускается непосредственно на территории России по полному производственному циклу.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко успокоил общественность, заверив в достаточном обеспечении медучреждений физиологическим раствором. По его словам, единственным изменением стал пересмотр ценовой политики, вызванный удорожанием упаковочных материалов.

Однако в Минпромторге обратили внимание на существующие риски. По мнению ведомства, текущие зарегистрированные цены на препарат экономически не обоснованы, что может привести к его исчезновению из аптек. Для предотвращения возможного дефицита Федеральная антимонопольная служба совместно с Министерством здравоохранения приступили к процедуре корректировки максимальных отпускных цен на физраствор.